Inquérito/CGD

O presidente da Assembleia da República deu hoje posse à segunda comissão de inquérito sobre a Caixa Geral de Depósitos (CGD), desejando bom trabalho aos deputados e sobretudo ao presidente, o social-democrata Aguiar-Branco, que terá "um papel não invejável".

"[Quero] Desejar a todos os deputados os melhores trabalhos e as maiores felicidades e, sobretudo ao senhor presidente, que terá certamente um papel não invejável nesta comissão de inquérito, desejar-lhe também a melhor sorte", afirmou Eduardo Ferro Rodrigues, num breve discurso na cerimónia de tomada de posse da comissão, que tem por objeto a atuação do atual Governo na nomeação e demissão da anterior administração do banco público.

Com sala cheia, marcaram presença não só os deputados efetivos e suplentes como os líderes parlamentares do PSD e CDS-PP, Luís Montenegro e Nuno Magalhães, que não integram a comissão.