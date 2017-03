Actualidade

O secretário-geral do PCP e outros dirigentes comunistas receberam hoje na sede nacional do partido, em Lisboa, a ex-presidente do Brasil Dilma Rousseff, expressando-lhe solidariedade face à destituição ('impeachment'), que consideram um "golpe de estado".

Jerónimo de Sousa, segundo um comunicado do PCP, manifestou a "posição solidária" do seu partido, bem como de "denúncia e condenação do autêntico golpe de estado que representou a sua ilegítima destituição".

Segundo os comunistas, tratou-se de uma "operação golpista dirigida contra o processo de sentido progressista e de afirmação soberana que teve lugar no Brasil desde 2003, com a eleição do presidente Lula da Silva", antecessor de Rousseff.