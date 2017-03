Actualidade

As grandes inundações costeiras no norte da Europa, que historicamente têm acontecido uma vez em cada século, podem começar a ser anuais se continuarem a aumentar as emissões de gases com efeito de estufa, indica um estudo hoje divulgado.

As projeções do estudo indicam mudanças no nível do mar, marés, ondas e tempestades ao longo do século, e sugerem que o aquecimento global pode levar a subidas excecionais do nível da água do mar ao longo das costas da Europa até 2100. Essas subidas excecionais são os níveis extremos do mar que ocorrem durante uma tempestade e que levam a grandes inundações.

O aumento da frequência destes eventos, que até agora eram considerados excecionais, poderá por em causa as atuais estruturas de proteção costeira, deixando grande parte das costas da Europa exposta a inundações, de acordo com os autores do estudo, publicado na revista da União Geofísica Americana Earth´s Future.