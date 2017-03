Actualidade

A obra "A ilha do dia antes", do escritor italiano Umberto Eco, sobre um marinheiro que naufraga em frente a uma ilha deserta, regressa às livrarias a partir de sexta-feira, numa edição da Gradiva.

A tradução continua a ser a de José Colaço Barreiros, feita para a Difel, que tinha anteriormente publicado este livro, em 1995.

De acordo com a editora, a Gradiva ficou com os direitos de publicação da obra de Umberto Eco, quando a Difel acabou, e reedita agora a obra, com uma nova capa.