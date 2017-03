Actualidade

A demissão do ex-ministro Armando Vara do executivo de António Guterres, em dezembro de 2000, resultou de uma proposta do ex-chefe do Governo e não de uma exigência do então Presidente da República, revela o constitucionalista Jorge Reis Novais.

A revelação é feita por Jorge Novais no segundo volume da biografia política de Jorge Sampaio, da autoria do jornalista do Expresso José Pedro Castanheira, que chegará às livrarias no próximo dia 20, com a chancela da Porto Editora e da Edições Nelson de Matos.

Armando Vara, então ministro da Juventude, estava debaixo de fogo das oposições na sequência de notícias sobre irregularidades na Fundação para a Prevenção e Segurança, criada quando era secretário de Estado da Administração Interna para promover a segurança rodoviária.