Actualidade

O presidente da Associação Mutualista Montepio disse hoje que concorda que o regulador dos seguros faça a supervisão da instituição, mas sublinhou o caráter social para defender que algumas regras têm que ser diferentes das impostas às seguradoras.

"Não estivemos nunca em desacordo e continuamos a dar a nossa total concordância para que a ASF [Autoridade dos Seguros e Fundos de Pensões] possa fazer a supervisão do Montepio e das associações mutualistas", disse hoje Tomás Correia em conferência de imprensa, marcada após a notícia do Público de que a Associação Mutualista tinha capitais próprios negativos no final de 2015.

Questionado sobre os motivos para não terem avançado em 2015 as alterações à supervisão das associações mutualistas discutidas entre o Governo PSD/CDS-PP e supervisores financeiros, Tomás Correia reiterou que o Montepio apoia a mudança e que esteve contra - como está hoje - que Associação Mutualista seja vista "como uma companhia de seguros".