Inspetores do Ambiente começaram a fazer desde a madrugada de hoje uma "inspeção extraordinária", que ainda decorria ao fim da tarde, à empresa onde foram identificados casos de 'legionella', informou a Direção-Geral de Saúde (DGS), em comunicado.

No texto, a Direção-Geral de Saúde assegura que "estão a ser tomadas todas as medidas adequadas à situação" e que "os cidadãos residentes no concelho da Maia não necessitam de adotar medidas específicas e adicionais".

A DGS recorda que, no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE), "desde novembro de 2016 foram notificados dois casos de doença dos legionários em trabalhadores da Empresa Sakthi Portugal, no concelho da Maia".