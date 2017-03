Actualidade

A Polícia Judiciária (PJ) realizou hoje duas buscas na área de Lisboa no âmbito de uma investigação internacional a empresas de transportes belgas, que terão lesado a Segurança Social deste país em cerca de sete milhões de euros.

"A investigação visa três empresas de transportes belgas, que recorrerão aos serviços de uma organização criminosa a operar em Portugal e na Eslováquia, cuja atividade consiste em contornar as leis da Segurança Social. Estas empresas belgas são suspeitas de terem cometido fraudes à Segurança Social belga em montante próximo dos sete milhões de euros", refere uma nota enviada pela PJ à agência Lusa.

A PJ, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção e no âmbito de carta rogatória que corre termos no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), integra uma equipa de investigação conjunta internacional, denominada de "Operação Octopus", com autoridades policiais francesas, belgas e eslovacas.