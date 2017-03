Actualidade

O FC Porto foi hoje eliminado nos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, ao perder em casa da Juventus, por 1-0, em jogo da segunda mão.

Depois de ter perdido em casa por 2-0, os 'dragões' voltaram a ser derrotados pelos campeões italianos, com um golo do argentino Paulo Dybala, aos 42 minutos, na marcação de uma grande penalidade.

À semelhança do que aconteceu no Estádio do Dragão, o FC Porto terminou o encontro reduzido a 10 elementos, depois de o uruguaio Maxi Pereira ter sido expulso no lance do qual resultou a grande penalidade.