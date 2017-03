Actualidade

O Vizela, da II Liga portuguesa de futebol, rescindiu hoje com o treinador Rui Quinta, que será substituído por Carlos Cunha, ex-técnico do São Martinho, disse à agência Lusa o presidente do clube, Eduardo Guimarães.

Rui Quinta sucedera a Ricardo Soares após este ter rumado ao Desportivo de Chaves, da I Liga, tendo assinado um contrato válido até ao final da época, mas acabou por não resistir à série de maus resultados que deixaram a equipa na zona de despromoção.

Num comunicado publicado na rede social Facebook, a administração da SAD enalteceu "a retidão que Rui Quinta dispensou a este processo", desejando-lhe os "maiores sucessos profissionais e pessoais".