Actualidade

A Casa Branca revelou na terça-feira que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pagou 38 milhões de dólares em impostos federais em 2005 sobre rendimentos superiores a 150 milhões, segundo a sua declaração fiscal daquele ano.

A informação foi disponibilizada depois de a jornalista Rachel Maddow, do canal de televisão MSNBC, ter dito que obteve parte da declaração fiscal de 2005 do Presidente, preparando-se para discutir o documento num programa na terça-feira à noite (hoje em Lisboa).

Trump recusou-se a divulgar as suas declarações de impostos durante a campanha eleitoral para as presidenciais norte-americanas do ano passado, quebrando uma tradição de décadas nos EUA.