Actualidade

A Assembleia Nacional da Venezuela, onde a oposição ao Governo está em maioria, declarou na terça-feira o estado de emergência alimentar no país.

A declaração foi aprovada numa sessão do parlamento em que não estiveram presentes os deputados do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), no Governo.

Os deputados presentes consideram que a Venezuela está em crise alimentar devido à escassez de mais de 90% de matéria-prima de que a indústria necessita, num país onde a inflação anual é de mais de 700%.