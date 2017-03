Actualidade

O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, apelou hoje a todas as partes envolvidas na crise na península coreana para que regressem ao diálogo, face à crescente tensão em torno do programa nuclear da Coreia do Norte.

Li Keqiang reiterou o seu apoio à resolução das Nações Unidas que visa forçar Pyongyang a parar com testes atómicos e de misseis balísticos e a voltar às negociações.

Reconhecendo o aumento das tensões, o primeiro-ministro chinês afirmou que as nações envolvidas precisam voltar a dialogar e "encontrar soluções adequadas".