Actualidade

A Reserva Federal (Fed) norte-americana deverá subir hoje as taxas de juro, o segundo aumento desde a eleição presidencial de Donald Trump, numa altura em que o mercado laboral e a inflação se mostram favoráveis.

Vários analistas disseram à Lusa que essa deverá ser a decisão, após a reunião de política monetária do banco central norte-americano, que começou na terça-feira.

"O mercado já está a descontar uma subida de 0,25 nas taxas de juro. A evolução das taxas de juro de curto prazo no mercado indica isso mesmo e as próprias intervenções públicas dos membros da Reserva Federal não podiam ser mais explícitas", afirmou Rui Bárbara, economista do Banco Carregosa.