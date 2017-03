Actualidade

Os contribuintes têm até hoje para reclamar, no Portal das Finanças, das despesas feitas em 2016 que foram comunicadas através do e-fatura, podendo ainda, na entrega do IRS, introduzir as faturas diretamente na declaração.

Desde 01 de março que os contribuintes puderam consultar as despesas gerais e familiares, bem como das despesas com direito à dedução do IVA pela exigência da fatura que foram comunicadas ao Fisco, no Portal das Finanças (no endereço https://irs.portaldasfinancas.gov.pt).

Depois de consultar a lista completa das despesas e as respetivas deduções com base nas faturas comunicadas à Autoridade Tributária (AT) através do e-fatura, os contribuintes podem, até hoje, reclamar dos valores inscritos.