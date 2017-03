Actualidade

A produção de coca na Colômbia disparou para níveis inéditos em duas décadas, de acordo com um relatório da Casa Branca divulgado na terça-feira.

O cultivo da planta que serve para produzir cocaína cresceu 18% no ano passado, em comparação com 2015, com as plantações de coca a ocuparem uma extensão estimada 188 mil hectares no país.

Muito deste 'boom' na produção de coca acontece em zonas remotas do país como Puerto Bello, no sul, onde os camponeses que viveram décadas sob o controlo de guerrilheiros esperam por um plano conjunto, que envolva rebeldes e governo, que lhes permita afastarem-se das plantações ilegais, após o acordo de paz do ano passado assinado entre o Executivo e a guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC).