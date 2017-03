Actualidade

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) quer que as empresas comercializadoras de eletricidade e gás natural melhorem a informação sobre serviços adicionais ao fornecimento de energia, que abrangem atualmente cerca de 300 mil consumidores.

No âmbito da comemoração do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, que hoje se assinala, a ERSE recomenda aos comercializadores de eletricidade e de gás natural que "passem a manter um registo das ofertas de serviços adicionais e a cumprir com normas mais exigentes de informação ao consumidor sobre este tipo de produtos que são oferecidos por várias empresas, como a EDP e a Galp, que lideram o mercado doméstico de eletricidade e gás natural, respetivamente.

Segundo a ERSE, "esta prática comercial tem vindo a ganhar expressão ao longo dos últimos dois anos", abrangendo em outubro de 2016 mais de 260 mil consumidores e que estará, atualmente, em cerca de 300 mil.