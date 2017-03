Actualidade

As urnas na Holanda abriram às 07:30 de hoje (06:30 em Portugal continental) para as eleições legislativas, uma votação considerada como indicativa da popularidade da extrema-direita, antes das eleições em França e na Alemanha, este ano.

O Partido Popular para a Liberdade e a Democracia (VVD, de direita), do primeiro-ministro Mark Rutte, liderava as intenções de voto, com o Partido da Liberdade, anti-islão, de Geert Wilders, em segundo lugar nas sondagens.

Rutte enquadrou a votação como uma escolha entre continuidade e caos, descrevendo-se como o guardião da recuperação económica da nação de 17 milhões de habitantes, e referindo-se a Wilders como um radical de extrema-direita que não está preparado para tomar decisões difíceis.