Actualidade

Portugal vai defrontar a Zâmbia, o Irão e a Costa Rica no Campeonato do Mundo de futebol de sub-20 de 2017, ditou hoje o sorteio realizado em Suwon, na Coreia do Sul, país anfitrião da competição.

A seleção portuguesa fica integrada no Grupo C, numa prova que se disputa entre 29 de maio e 08 de junho, com 24 equipas divididas por seis grupos.

Campeão do Mundo em 1989 e 1991 e segundo em 2011, Portugal marca presença no Mundial de sub-20 pela quarta vez consecutiva, depois de ter conquistado uma vaga na Coreia do Sul na condição de semifinalista do Europeu de sub-19 de 2016.