O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, considerou hoje que "não será fácil" para a China cumprir com a meta de crescimento económico de 6,5%, e que Pequim está "plenamente consciente" dos riscos que ameaçam aquele objetivo.

"Um crescimento de 6,5% não é uma velocidade moderada e não será fácil de conseguir", reconheceu Li, no encerramento da sessão anual do legislativo chinês.

No discurso que abriu a sessão, há dez dias, Li fixou como principal objetivo económico do país asiático para este ano alcançar um ritmo de crescimento económico de "cerca de 6,5%" - duas décimas abaixo do alcançado em 2016.