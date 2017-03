Actualidade

Os presidentes do Conselho Europeu, Donald Tusk, e da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, solidarizaram-se hoje com a Holanda, face às acusações de que tem sido alvo por parte da Turquia, considerando "inaceitáveis" as alusões a práticas "nazis" na Europa.

Num debate no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, Tusk, no final da sua intervenção, apontou que "gostaria de dizer algo sobre a Holanda, após o que aconteceu no último fim de semana", referindo-se à escalada de tensão entre os governos holandês e turco, com Ancara a acusar Haia de "práticas nazis", por impedir a realização de comícios de apoio ao presidente Recep Tayyip Erdogan, com a presença de ministros turcos.

"A Holanda é Europa e hoje a Europa é a Holanda, um espaço de liberdade e de democracia. Roterdão, a cidade de Erasmo, foi destruída brutalmente pelos nazis, e hoje tem um autarca nascido em Marrocos. Se alguém vê fascismo em Roterdão, estão completamente desfasados da realidade", declarou o presidente do Conselho.