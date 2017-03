Brexit

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, garantiu hoje perante o Parlamento Europeu, em Estrasburgo, que a União Europeia não será intimidada por ameaças no quadro das negociações sobre a saída do Reino Unido do bloco europeu ('Brexit').

Numa intervenção perante a assembleia europeia, sobre o Conselho Europeu da semana passada, Tusk observou que "apesar de o 'Brexit' não ter estado na agenda, gostaria de fazer umas observações, já que este é o último encontro (com os eurodeputados) antes de o Reino Unido ativar o artigo 50" do Tratado de Lisboa, que desencadeará as negociações.

"Estamos a preparar-nos cuidadosamente para estas negociações, em consultas próximas com os nossos Estados-membros e com o Parlamento Europeu. É nosso desejo que este processo seja construtivo. No entanto, as alegações, que cada vez mais ganham a forma de ameaças, de que a ausência de um acordo seria boa para o Reino Unido e mau para a UE merecem ser comentadas", apontou.