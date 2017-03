Actualidade

Os documentários "Irmãos" e "A um Mar de Distância", do realizador Pedro Magano, são exibidos esta semana no Museu da Baleação de New Bedford, nos Estados Unidos.

O filme "A um Mar de Distância", sobre a pesca ao bacalhau, é exibido esta quarta-feira, sucedendo a "Irmãos", sobre os romeiros de São Miguel, nos Açores, apresentado no domingo.

O realizador disse à agência Lusa que as reações ao primeiro filme "foram excelentes" e que foi "surpreendido pela quantidade de espetadores".