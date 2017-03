Actualidade

O Governo britânico reduziu para menos de 3% a sua participação no capital do Lloyds Banking Group, que resgatou durante a crise financeira, em 2008, e do qual chegou a controlar 43%, anunciou hoje o banco.

Com a mais recente venda de 1% da sua participação no Lloyds, o Governo britânico conseguiu recuperar mais uma parte do total de 20.300 milhões de libras (23.345 milhões de euros) aplicados no resgate da instituição bancária.

A participação estatal no banco fica agora reduzida a 2,95% e o total de fundos devolvidos aos contribuintes ascendem a 19.500 milhões de libras (22.425 milhões de euros).