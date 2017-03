Actualidade

O primeiro-ministro defendeu hoje que os grandes projetos de obras públicas devem ser aprovados com elevada seletividade e por maioria parlamentar de dois terços, dando como exemplo o aeroporto de Lisboa, que se tornou questão de "emergência".

A ideia de amplos consensos políticos para a aprovação de grandes projetos nacionais constou do programa eleitoral do PS em 2015 e foi hoje retomada por António Costa no discurso que proferiu na sessão de abertura da conferência sobre o investimento público em Portugal na Fundação Calouste Gulbenkian - uma iniciativa do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que o primeiro-ministro saudou.

Na sua intervenção, António Costa defendeu que se verifica em Portugal "uma trajetória auspiciosa" ao nível do investimento, mas advertiu que o país enfrenta constrangimentos orçamentais que requerem "seletividade" ao no que respeita às opções em termos de investimentos públicos.