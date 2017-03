Actualidade

O presidente da Câmara das Lajes do Pico, nos Açores, disse hoje que deverá ser entregue à UNESCO, no primeiro trimestre de 2018, a candidatura da cultura baleeira a património da humanidade, processo em preparação há dois anos.

"É um processo complexo, longo, que está a ser preparado para que façamos esta candidatura, penso, no primeiro trimestre do próximo ano", afirmou, em declarações à agência Lusa, Roberto Silva, destacando que importa "garantir outra notoriedade a uma atividade, [com] história e património que se construiu" no concelho.

Esta candidatura a património da humanidade, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), será dada a conhecer no sábado à tarde, no âmbito de uma apresentação na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), ocasião em que será também abordada a criação da marca "Lajes do Pico: Capital da Cultura Baleeira".