Actualidade

Pelo menos seis pessoas morreram hoje quando quatro raparigas se fizeram explodir nos subúrbios da cidade nigeriana de Maiduguri, informaram as autoridades do país.

A Agência Nacional de Gestão de Emergências informou que as explosões, hoje de manhã na capital do estado de Borno, mataram as quatro bombistas adolescentes e outras duas pessoas, deixando ainda 16 pessoas feridas.

As explosões ocorreram perto de Muna Garage, um alvo habitual do grupo extremista Boko Haram nos últimos meses.