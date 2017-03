CGD

O primeiro-ministro defendeu hoje que os problemas no sistema financeiro estão a resolver-se, com redução elevada do crédito malparado, adiantando que a Caixa Geral de Depósitos (CGD) entrará em abril com o seu processo de capitalização concluído.

António Costa falava na sessão de abertura da conferência sobre investimento público em Portugal, na Fundação Calouste Gulbenkian - uma iniciativa do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Na sua intervenção, o primeiro-ministro afirmou que uma das prioridades imediatas do seu Governo foi a estabilização do setor financeiro nacional, considerando ser hoje consensual que a diferença entre Portugal e Espanha, em termos de situação económica, reside no facto de o país vizinho ter colocado como primeiro objetivo no seu programa de ajustamento "a estabilização do seu sistema financeiro".