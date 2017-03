Actualidade

A Associação Mutualista Montepio Geral convocou hoje os associados para uma assembleia-geral a realizar dia 30 de março pelas 20:00, na sede, em Lisboa.

De acordo com a ordem de trabalhos, constituída por cinco pontos, entre os quais a apreciação das contas individuais (relatório do Conselho de Administração e parecer do Conselho Fiscal) da associação mutualista relativa ao exercício de 2016 e a apreciação das contas consolidadas de 2015.

A assembleia-geral irá também deliberar sobre as propostas de aplicação de resultados e analisar "o projeto de reforma do regulamento de benefícios".