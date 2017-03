Actualidade

O portal bombeiros.pt anunciou hoje o lançamento de uma aplicação para 'smartphones' e 'tablets' que disponibiliza informações sobre temas de proteção civil a profissionais da área e ao público, e inclui um botão para pedido de emergência.

Segundo Sérgio Cipriano, da direção do portal e um dos autores do projeto, a aplicação bombeiros.pt (www.app.bombeiros.pt), que desenvolveu em colaboração com Nuno Santos, "pode ser instalada por todos", mas a nova versão "destina-me mais aos agentes de proteção civil, dado que parte das suas funcionalidades são de caráter operacional".

"No entanto, o botão 'PANIC' [para pedido de emergência], por exemplo, pode ajudar qualquer pessoa em perigo", adiantou hoje o responsável à agência Lusa.