Modelo

No final do ano será publicado o seu romance de estreia. Mirror, Mirror, assim se intitula a obra, é uma narrativa destinada a jovens adultos. Aborda temáticas como identidade, sexualidade, traição e amizade. Na escrita Delevingne contou com a ajuda de Rowan Coleman, autor de The Memory Book.

A modelo já comentou que no momento que conseguiu o contrato editorial só tão surreal que lhe apetecia beliscar-se. «Tão entusiasmada! É uma história sobre um grupo de amigos de 16 anos – Red, Leo, Naima e Rose – quem tentam perceber quem são», contou no Instagram. Sai a 5 de outubro.