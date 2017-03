Offshore

O ministro das Finanças, Mário Centeno, vai ser ouvido no parlamento sobre o caso da transferência de quase 10.000 milhões de euros para 'offshore' sem tratamento pela Autoridade Tributária.

O requerimento para a audição do ministro das Finanças foi apresentado pelo PSD na semana passada e aprovado hoje por unanimidade na comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, disse à agência Lusa fonte parlamentar.

Aquando da apresentação do requerimento, o deputado do PSD António Leitão Amaro afirmou que, com base nas audições de responsáveis da Autoridade Tributária "a grande maioria das declarações só poderiam ser fiscalizadas durante o atual Governo".