Actualidade

A produção petrolífera angolana desceu em fevereiro o equivalente a 18,2 mil barris diários, mas Angola continua na liderança dos países produtores em África, segundo dados da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

De acordo com o último relatório mensal da OPEP, com dados baseados em fontes secundárias da Organização e compilados hoje pela Lusa, Angola atingiu em fevereiro uma produção diária média de 1,641 milhões de barris de crude, face aos 1,659 milhões de barris do mês anterior.

A Nigéria, principal concorrente juntamente com Angola ao topo da liderança da produção petrolífera no continente viu a produção aumentar pelo segundo mês, agora em mais 58.000 barris por dia, chegando 1,608 milhões de barris diários, voltando assim a ficar atrás do registo angolano.