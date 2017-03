Actualidade

As dormidas na hotelaria aumentaram 12,6% em janeiro, face ao mesmo mês de 2016, principalmente devido aos residentes no estrangeiro, que contribuíram com uma subida de 17,6%, divulgou hoje o INE.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), a hotelaria registou 984,6 mil hóspedes e 2,4 milhões de dormidas em janeiro de 2017, o que equivale a acréscimos homólogos de 14% e 12,6% (mais 8,1% e 10,6% respetivamente em dezembro de 2016).

As dormidas do mercado interno aumentaram 2,4% (5,1% em dezembro de 2016), e as de mercados externos cresceram, então, 17,6% (14% em dezembro).