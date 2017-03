Actualidade

A Madeira não tem "rigorosamente nada a ver" com 'offshore' afirmou Roy Garibaldi, membro da Comissão Executiva da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM), empresa concessionária do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM).

Numa alusão à polémica das transferências para 'offshore' e da decisão do ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núncio, de não publicitar as mesmas, Roy Garibaldi declara que a Região "nada tem a ver com o assunto", considerando ser uma questão que diz respeito à Autoridade Tributária nacional e do governante que, na altura, exercia aquelas funções.

"Esta situação de que agora se fala de ter havido, aparentemente, uma falta de fiscalização de transferências de Portugal para, esses, sim, 'offshore', como são os casos de Hong Kong e Panamá, a Madeira não tem, rigorosamente, nada a ver com isso", refere à agência Lusa.