O vice-presidente da companhia aérea Transavia, Hervé Kozar, argumentou hoje que "quanto mais depressa" o aeroporto complementar ao de Lisboa estiver pronto "melhor", mas que uma eventual mudança estará dependente das ligações ao centro da capital.

Em declarações à agência Lusa, o responsável indicou que os tempos de um aeroporto não são iguais aos das companhias e notou os custos elevados das estruturas aeroportuárias, por isso percebe que leve tempo. "Mas quanto mais depressa [estiver pronto], melhor", defendeu.

Kozar enumerou como possíveis atrações para mudar para o aeroporto complementar do Montijo as taxas, mas também as infraestruturas de ligação ao centro da cidade, uma vez que apostam no segmento das viagens de negócios.