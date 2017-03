Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje esperar que as eleições nos Países Baixos permitam manter uma "linha europeísta, uma linha de integração na NATO, uma linha moderada, uma linha não radical".

"É uma decisão naturalmente do eleitorado daquele país amigo, mas aquilo que nós podemos esperar é que seja um passo em frente no sentido da democracia, da moderação da Europa e da pacificação nas relações internacionais", acrescentou o chefe de Estado, no final de uma visita ao Comando Aéreo, no Parque Florestal do Monsanto, em Lisboa.

Questionado sobre as eleições de hoje nos Países Baixos, o Presidente da República começou por referir que se trata de um "país amigo, aliado e irmão na União Europeia" e disse também esperar uma "forte participação popular, porque uma das queixas é a falta de ligação entre governados e governantes".