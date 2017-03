Actualidade

Os escritores Mathias Énard, David Grossman, Ismail Kadare e Amos Oz estão entre os 13 finalistas candidatos ao prémio The Man Booker International 2017, que distingue as melhores obras de ficção de todo o mundo, traduzidas para língua inglesa.

O anúncio foi feito hoje, na página oficial do prémio, The Man Booker Prize, e a lista, escolhida por um painel de cinco jurados, inclui romances de escritores de França, Polónia, Israel, Bélgica, Noruega, Albânia, Islândia, China, Alemanha, Dinamarca e Argentina.

Os autores franceses que se candidatam este ano a ganhar o The Man Booker International Prize são Mathias Enard, com "Compass" (com tradução de Charlotte Mandell), ou "Bússola", título da edição portuguesa, e Alain Mabanckou, com "Black Moses" (Helen Stevenson), autor que tem "Memórias de porco-espinho" traduzido para português.