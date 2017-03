Actualidade

O ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, caracterizou os números do crescimento das dormidas de turistas em janeiro como "fantásticos" e que "abrem perspetivas muito interessantes para 2017".

"São números fantásticos, que mostram que o crescimento do Turismo continua a ser muito forte, abrem perspetivas muito interessantes para 2017", comentou o governante à agência Lusa, notando estar a formar-se um padrão nas estatísticas de "um crescimento muito forte do Turismo na época baixa, baseado em novos mercados".

Caldeira Cabral comentava que depois do "recorde de 2016, com 19 milhões de turistas", se assistiu em janeiro a um novo crescimento de "dois dígitos, com as dormidas a aumentarem quase 13%, com as dormidas de estrangeiros a aumentarem 17,6% e com os proveitos de hotelaria a continuarem a crescer acima do número de visitantes: 18% em janeiro".