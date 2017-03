Actualidade

Um homem acusado de maus tratos a animais será julgado por suspeita de ter estrangulado e matado uma gata com um fio de 'nylon', em Coimbra, em junho de 2016, determinou hoje uma juíza do Tribunal de Instrução Criminal (TIC).

O arquivamento do processo tinha sido proposto pelo Ministério Público, mas a juíza do TIC de Coimbra acabou por emitir hoje "um despacho de pronúncia muito fundamentado, considerando que a prova indiciária era suficiente para que haja uma probabilidade muito razoável de que o arguido tenha cometido mesmo o crime", disse aos jornalistas o presidente da associação Gatos Urbanos, Jorge Gouveia Monteiro, à saída do tribunal.

A gata Camila tinha sido encontrada enforcada com um fio de 'nylon' a 23 de junho de 2016, no logradouro do prédio do arguido, em Coimbra.