Cultura

A mais antiga freguesia de Lisboa, o Lumiar, acolhe, de 25 de março a 02 de abril o projeto Lisbon Week que inclui exposições, visitas guiadas, ciclos de cinema, serões de música, 'workshops' e uma conferência sobre urbanismo.

"Cada bairro, uma cidade" é o lema da edição deste ano do projeto cultural e turístico da Actu - Associação Cultural e Turística Urbana, cujas primeiras duas edições se realizaram no outono de 2012 e de 2013, em vários pontos de Lisboa, e regressou em abril de 2015 concentrado numa só freguesia. Nesse ano a freguesia escolhida foi Alvalade.

A diretora da Lisbon Week Xana Nunes afirmou hoje, durante uma visita de imprensa a vários locais da freguesia do Lumiar, esperar que, através da iniciativa, os lisboetas descubram a freguesia do Lumiar, que engloba uma série de bairros com características diversas, esconde vários palácios e igrejas, tem dois museus nacionais e é morada do maior templo hindu da Península Ibérica.