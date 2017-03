Actualidade

O ministro da Saúde quer avançar com uma iniciativa legislativa para impedir a transferência de doentes com cancro do privado para o público a meio do processo de tratamento por motivos financeiros.

Adalberto Campos Fernandes considerou "cruel" aquilo que designou como "deambulação" de doentes oncológicos do privado para o público quando terminam os "plafonds" dos seus seguros de saúde.

Numa resposta a deputados do CDS na comissão parlamentar de Saúde, o ministro diz que é necessário encontrar um modelo para que "nenhum doente oncológico seja confrontado com um outro médico, outra equipa ou, pior ainda, com alterações de estratégias terapêuticas" a meio do tratamento.