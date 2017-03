Actualidade

O Presidente da República afirmou hoje não ter novas informações sobre uma possível visita sua ou do primeiro-ministro a Angola, mas salientou que ambos têm "um primeiro semestre muito cheio" em termos de agenda, "até setembro, outubro".

"Não tenho nenhuma informação adicional. Sabe que estas programações de visitas, então num ano tão intenso e tão cheio como é este, da parte do senhor primeiro-ministro por um lado, e da parte do Presidente da República por outro, essa programação é complexa", declarou Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado, que falava aos jornalistas no final de uma visita ao Comando Aéreo, no Parque Florestal do Monsanto, em Lisboa, acrescentou: "Temos um primeiro semestre muito cheio. Entre chefes de Estado que vêm a Portugal e visitas ao estrangeiro, eu diria que até setembro, outubro, está muito cheio. Veremos".