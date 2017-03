Actualidade

O aumento significativo do desemprego, entre 2009 e 2015, foi acompanhado pelo decréscimo da proteção dos desempregados, com o número de subsidiados a cair e o valor das prestações a baixar, divulgou o Observatório sobre Crises e Alternativas.

De acordo com um estudo do Observatório sobre Crises e Alternativas, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, o número de desempregados abrangidos pelo subsídio de desemprego passou de 244 mil em dezembro de 2009 para 204 mil em dezembro de 2015.

"Além do brutal aumento do desemprego no período em análise, torna-se igualmente muito claro o decréscimo da proteção do desemprego, gerando um aumento de insegurança entre aqueles que se encontravam na condição de desempregados", refere o estudo, que vai ser hoje apresentado e debatido num colóquio em Lisboa, que conta com a participação do secretário de Estado do Emprego.