Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, salientou hoje a necessidade de se planear com antecedência a substituição das aeronaves F-16, porque se aproxima o final do seu ciclo de vida.

"É evidente que não é já, é daqui a alguns anos, vai para além do mandato do Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, mas em matéria de Forças Armadas tem de se planear a médio longo prazo. A concretização, depois, é subsequente, mas é planeamento a médio longo prazo. E esta é uma exigência constante", declarou.

Marcelo Rebelo de Sousa, que falava durante uma visita ao Comando Aéreo, no Parque Florestal do Monsanto, em Lisboa, na presença do ministro da Defesa Nacional, José Azeredo Lopes, considerou que o Governo tem atuado com "empenhamento nesta visão de médio longo prazo, que é fundamental".