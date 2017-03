Actualidade

Centenas de manifestantes dos movimentos de trabalhadores rurais ocuparam hoje parcialmente o edifício do Ministério da Fazenda, em Brasília, numa jornada de protesto nacional contra o Governo do Presidente Michel Temer.

Os manifestantes, convocados por organizações sindicais, pelos movimentos dos 'sem-terra' e das esquerdas que se opõem às mudanças no sistema de reformas proposta pelo Governo, ocuparam a entrada principal da sede do Ministério da Fazenda e a parte de baixo do edifício.

Fontes policiais calcularam em cerca de 500 o número de manifestantes, mas segundo os organizadores, o protesto reuniu aproximadamente 1.500 pessoas.