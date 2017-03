Brexit

A primeira-ministra britânica, Theresa May, estará ausente das celebrações do 60.º aniversário do Tratado de Roma, no dia 25 de março na capital italiana, foi hoje confirmado oficialmente.

"Houve uma discussão entre nós e outros líderes europeus sobre a participação no evento e considerou-se que seria mais acertado os 27 celebrarem este aniversário como uma oportunidade para definir o futuro da UE sem o Reino Unido como membro, e todos concordaram", disse o porta-voz da chefe do governo.

O país não deverá fazer-se representar, mas a imprensa britânica tem especulado que Londres respeitará a ocasião e vai esperar pela semana seguinte para notificar Bruxelas do desejo de sair da União Europeia, cumprindo assim o calendário anunciado de o fazer até ao final de março.