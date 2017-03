Gastronomia

Este lugar exclusivo só abre a porta ao fim do dia e, para o jantar-espectáculo, entra apenas quem tiver bilhete. O menu de inspiração global é composto por 12 momentos distintos e é sempre surpresa. Neste menu de degustação, ficam-se a conhecer algumas das criações mais inesperadas do chef José Avillez.

«Em 1908, o meu trisavô José Ereira abriu o Maxim’s no Palácio Foz. Segundo sei, o Maxim’s era o clube mais elegante de Lisboa. Além de restaurante e bar, era um espaço de entretenimento, com música, dança e jogo. O BECO é inspirado no charme e no ambiente sofisticado e boémio do Maxim´s. Num espaço escondido e exclusivo, com um número restrito de lugares, o BECO oferece um jantar-espectáculo único. Quem entra no Bairro do Avillez não espera encontrar um espaço como este», explica José Avillez.

«Há uma aura de diversão e de elegância associada aos clubes e aos cabarets dos anos 20 e dos anos 50. É esse ambiente que encontramos aqui no BECO, Cabaret Gourmet. Conjugando a alta-cozinha com o bar e com o espectáculo, queremos oferecer momentos de surpresa e de encanto e criar noites memoráveis», acrescenta.

AMBIENTE E ESPAÇO

Depois de atravessar uma passagem oculta, vai encontrar um espaço com elementos visuais surpreendentes. O ambiente do BECO, Cabaret Gourmet é exclusivo, boémio e sofisticado. Para que entre no espírito do espectáculo, o dress code é casual chic. O BECO é acessível apenas a maiores de idade e não são permitidas fotografias ou gravações, pois a experiência é para ser guardada na memória de quem a viveu. Não revelamos mais pormenores por agora. Quando chegar, deixe-se levar pelo Mestre-decerimónias.

BILHETES

Os jantares no Beco estão organizados como momentos de espectáculo {têm um começo e um fim}, e, para ter acesso, é necessário adquirir previamente um bilhete através do website becocabaretgourmet.pt ou do telefone +351 210 939 234.

O bilhete de jantar-espectáculo inclui o menu de degustação e a experiência. As bebidas são pagas à parte, no final do jantar-espectáculo. Após o jantar-espectáculo, o Beco passa a funcionar como bar.

Por se tratar de um espectáculo, a hora de entrada é fixa. Como num espectáculo, os valores dos bilhetes variam dependendo do dia e da localização dos lugares na sala:

Sexta e Sábado:

Jantar-espectáculo: Turno 1 – 19h30-21h45

Jantar-espectáculo: Turno 2 – 22h00-00h00

Bilhete {valor por pessoa}: 130,00 euros {lugar na mesa}; 100,00 euros {lugar ao balcão}.

Bar: 00h00-02h00 {espectáculo começa às 00h00; não necessita de reserva prévia).

Quinta, Domingo e Segunda:

Jantar-espectáculo: 20h30-22h45

Bilhete {valor por pessoa}: 120,00 euros {lugar na mesa}; 100,00 euros {lugar ao balcão}.

Bar: 23h00-01h00 {espectáculo começa às 23h00; não necessita de reserva prévia}.

O BECO  Cabaret Gourmet tem 12 mesas e 4 lugares ao balcão {num total de 37 lugares}.

GRUPOS

Com antecedência, é possível reservar o Beco para almoços e jantares de grupo que contem com um máximo de cerca de 30 convidados. Seja para uma festa particular, para a apresentação de uma marca ou para outro evento especial, a sala pode ser reservada em exclusivo, inclusivamente nos dias de fecho, tirando partido das suas excepcionais condições de luz e som.

DIAS DE ABERTURA E HORÁRIO

O BECO abre de Quinta a Segunda {fecha Terça e Quarta}, nos seguintes horários:

Sexta e Sábado:

Jantar-espectáculo: Turno 1 – 19h30-21h45

Jantar-espectáculo: Turno 2 – 22h00-00h00

Bar: 00h00-02h00 {o espectáculo inicia-se às 00:00}

Domingo, Segunda e Quinta:

Jantar-espectáculo: 20h30-22h45

Bar: 23h00-01h00 {o espectáculo inicia-se às 23:00}