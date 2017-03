concerto

Esta noite, às 20h, o Campo Pequeno recebe a digressão europeia dos Korn, quetraz a Lisboa um espetáculo único de apresentação do novo disco The Serenity of Suffering.

O concerto conta com os convidados especiais Heaven Shall Burn e Hellyeah.

Os Korn saíram do underground diretamente para as posições cimeiras dos TOP mundiais e são hoje a maior referência do género. Em Portugal, os Korn construíram uma consistente base de fãs que os acompanha desde os primeiros discos. “Korn”, “Life is Peachy”, “Follow the Leader” ou “Issues” são alguns dos álbuns da banda californiana que marcaram toda uma geração e serão revisitados no concerto em Lisboa, juntamente com os novos temas.

A banda é pioneiros no nu-metal, um dos estilos musicais mais populares do final dos anos 90 e início dos anos 2000.

Preço: €29 a €39