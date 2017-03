Actualidade

Dezassete crianças da Escola Básica Rei D. Manuel I, em Alcochete, que se queixam de tonturas e dificuldades respiratórias, estão hoje a ser assistidas por uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), informaram os bombeiros.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, os bombeiros foram alertados às 14:41 para um problema com uma única criança, mas cerca das 16:10, o INEM já estava a acompanhar 17 crianças, com idades entre os 10 e os 13 anos, todas com os mesmos sintomas: tonturas e dificuldades respiratórias.

As causas prováveis dos problemas de saúde detetados nas 17 crianças não foram ainda divulgadas.